Cyberpunk 2077 On se souviendra qu’il était l’un des jeux les plus attendus de l’année dernière, bien avant sa première, déjà en 2013, CD Projekt RED a déclenché le battage médiatique avec ce qui allait être l’un des titres les plus influents. Contre toute attente, et déjà en 2020, Cyberpunk 2077 débarquait sur consoles et ordinateurs criblé de bugs et de problèmes ce qui en a fait l’un des titres les plus critiqués de l’histoire.

Bien qu’il ait atteint des chiffres astronomiques quelques heures après sa mise en vente, avec rien de plus et rien de moins que 13 millions d’exemplaires vendus, Cyberpunk 2077 aurait causé pertes millionnaires aux responsables. Ceci est rapporté par le moyen Bloomberg qui place un énorme plus d’un milliard de dollars en pertes de jeux vidéo pour CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Des chiffres auxquels il faut également ajouter l’effondrement de l’étude sur la bourse, chute de ses parts jusqu’à 33%. L’actualité ne fait qu’empirer si l’on tient également compte du fait qu’ils n’ont pas ajouté les pertes causées par les remboursements du jeu vidéo sur les plateformes numériques telles que PlayStation 4 ou Xbox One en raison de leurs performances.

Sur CD Projekt RED sont conscients que l’image du studio a été gravement endommagée à la suite du lancement mouvementé de Cyberpunk 2077. Bugs, erreurs critiques, problèmes de performances, entre autres de nature jouable, font depuis des jours l’objet de critiques acerbes du jeu vidéo sur les réseaux sociaux et les forums. Le studio polonais s’engage à améliorer l’expérience avec deux grandes mises à jour à venir en janvier et février.