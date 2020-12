Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est un projet massif qui est en développement depuis des années et sa sortie sera très bientôt. Malheureusement, il semble que tous les joueurs ne pourront pas en profiter avec la même émotion et la même tranquillité. Ce qui se passe, c’est que les gens qui ont mis la main sur le RPG avertissent que cela pourrait causer des problèmes aux personnes épileptiques.

Obtenez Cyberpunk 2077 sur Amazon Mexique:

Récemment, Game Informer a publié un article pour avertir les personnes épileptiques des dangers possibles dans Cyberpunk 2077. Le texte a été écrit par une journaliste qui souffre de ce trouble cérébral à cause d’une blessure qu’elle a subie en service actif dans l’armée.

L’auteur souligne qu’une chose qui peut provoquer des crises d’épilepsie dans les médias audiovisuels sont les lumières qui clignotent rapidement. Par exemple, des titres comme Dead Space vous le font et c’est pourquoi il vous est difficile d’en profiter. En outre, il mentionne que cela lui a donné une certaine sensibilité pour comprendre les décisions de conception qui peuvent causer des problèmes aux personnes atteintes d’épilepsie. C’est dans cette perspective qu’il a écrit le texte.

Trouver: Cyberpunk 2077 ne sort toujours pas et ils lui ont déjà fait une parodie porno

Quelles parties de Cyberpunk 2077 peuvent constituer un danger pour les épileptiques?

Mais alors où est le problème dans Cyberpunk 2077 pour les personnes atteintes d’épilepsie? Comme nous l’avons déjà mentionné, les lumières qui clignotent rapidement et soudainement sont quelques-unes des choses qui peuvent déclencher des crises.

Ainsi, l’auteur indique que certaines boîtes de nuit et bars l’ont affectée. D’autre part, il a également souligné que certains effets visuels apparus dans certaines scènes de Johnny Silverhand lui ont causé des problèmes, bien qu’il reconnaisse que cela n’arrivera pas à toutes les personnes épileptiques.

L’effet le plus grave se trouve dans la Braindance. Comme nous vous l’avons dit récemment, Braindance est un mécanicien dans Cyberpunk 2077 qui vous permettra d’interagir avec les souvenirs d’autres personnages pour vivre des moments clés et ainsi résoudre des mystères.

Pour démarrer la Braindance, V enfile un casque qui initie une séquence de lumières blanches et rouges qui, disent-ils, est similaire à celle présentée par un appareil que les neurologues utilisent pour diagnostiquer l’épilepsie en provoquant des crises contrôlées. D’autre part, dans Braidance, il existe des animations de pépins qui pourraient présenter un danger.

Nous rappelons que Cyberpunk 2077 n’est pas le seul jeu capable de provoquer des attaques. Cependant, il est important d’amplifier la voix de l’auteur pour que les personnes ayant ce problème aient du mal avec le RPG.

Une organisation caritative demande à CD Projekt RED de prendre des mesures à ce sujet

Face à cette situation, Epilepsy Action, une organisation caritative britannique qui vient en aide aux personnes atteintes d’épilepsie, a publié un communiqué. Dans ce document, il a noté que CD Projekt RED devrait éviter les lumières clignotantes pour rendre son jeu plus accessible. Il les a également invités à mettre à jour le jeu.

“Nous sommes alarmés et attristés par le fait qu’un critique ait eu une crise déclenchée par Cyberpunk 2077, avant même sa sortie”, a déclaré Louise Cousions, porte-parole d’Epilepsy Action. «Le jeu propose des lumières clignotantes rapidement et d’autres animations qui pourraient provoquer des crises chez les personnes atteintes d’épilepsie photosensible. Ces fonctionnalités sont dangereuses et doivent être évitées pour rendre le jeu plus accessible. Avec autant de demande et d’enthousiasme pour cette version, cela pourrait représenter un risque sérieux pour les personnes atteintes d’épilepsie photosensible. Les développeurs de CD Projekt Red devraient réfléchir à la manière dont ils peuvent mettre à jour le jeu pour le rendre plus sûr. “

Trouver: Hideo Kojima apparaît dans Cyberpunk 2077 et vous pouvez lui parler

Il est important de noter que CD Projekt RED n’a jusqu’à présent fait aucun commentaire à ce sujet. Nous vous informerons si l’étude polonaise parle de publier une sorte de mise à jour permettant au RPG d’être plus accessible à cet égard.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur Cyberpunk 2077 en cliquant ici.