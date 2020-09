Il y a des jeux qui parviennent à retenir constamment l’attention des joueurs et, parmi une longue liste de titres, l’un des noms les plus répétés est Cyberpunk 2077. L’ambitieux projet du studio polonais a réussi à remporter un certain nombre de récompenses qui soulignent les espoirs des joueurs pour son travail, et il y a certainement des raisons à cela. Un exemple de cette grande promesse est à quoi ressemble ce grand travail dans les nouveaux graphiques NVIDIA.

La nouvelle série 30 de cartes graphiques NVIDIA a été introduite récemment et, à l’occasion de cette belle occasion, CD Projekt RED n’a pas hésité à montrer que votre jeu tirera le meilleur parti de ses fonctionnalités. Mais, comment le faire de manière à ce qu’ils parviennent à fasciner les joueurs? Cela a été grâce à une nouvelle vidéo dans laquelle non seulement le titre est apparu, mais aussi ont illuminé la ville de Night City.

Comme le montre la vidéo, le jeu tirera pleinement parti du lancer de rayons, donnant ainsi plus de vie à la ville et à ses environs. Une manière spectaculaire de démontrer que cette technologie sera une véritable révolution pour les jeux vidéo puisque, sans aucun doute, le titre de l’étude polonaise en profitera. Après tout, nous trouvons un jeu qui a des lumières, des flashs et toutes sortes d’endroits où, en utilisant cette fonction, vous pouvez donner une expérience totalement nouvelle.

Bien sûr, cela nous rappelle aussi qu’il reste encore un peu à voir en action depuis Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 avec Première sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Bien sûr, il sera également disponible sur Xbox Series X et PlayStation 5, bien qu’il soit actuellement l’un des titres qui ne peut pas confirmer quand cette date sera puisque, pour le moment, nous ne savons pas quand le lancement officiel de cette nouvelle génération de consoles.