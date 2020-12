Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 en termes de qualité et d’avis d’utilisateurs pour sa qualité – pas tellement en ventes depuis que le jeu a atteint lever environ 600 millions d’euros– sera sans aucun doute encore pire pour le célèbre studio polonais, qui devra faire face à deux recours collectifs par de nombreux consommateurs énervés devant les tribunaux.

Le titre est arrivé sur le marché avec une énorme quantité de bugs et une performance terrible sur PS4 et Xbox One, au point de corrompre les jeux et de planter le jeu dans de nombreuses missions. Au cours de ces semaines, plusieurs correctifs ont été publiés qui ont résolu certains des bogues sérieux, mais la grande mise à jour n’est pas attendue avant janvier et un deuxième lot en février. D’ici là, j’espère que le titre plus ou moins a des performances acceptables pour retourner sur le PS Store, magasin numérique dont il a été supprimé.

Cependant, les problèmes et les promesses non tenues de l’étude ont causé Rosen Law Firm et The Schall Law Firm préparent leurs propres recours collectifs avec le soutien de nombreux utilisateurs et surtout d’actionnaires. Les poursuites se concentreront en particulier sur les versions PS4 et Xbox One, qui étaient presque injouables au lancement, et affirmeront que le studio avait fait des déclarations fausses et trompeuses avant le lancement en sachant qu’ils mentaient.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Ils ont non seulement induit en erreur la communauté, mais aussi certains de leurs investisseurs, qui ont été assurés que le titre était prêt à arriver sur le marché avec la qualité minimale souhaitable. Ces deux poursuites proviennent de cabinets d’avocats aux États-Unis, mais nous devons nous rappeler qu’un autre cabinet d’avocats polonais repensait également un autre recours collectif intenté par des actionnaires et des utilisateurs dans ce pays.

Les problèmes augmentent pour CD Projekt RED.