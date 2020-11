Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’attente pour Cyberpunk 2077 a été longue, mais il reste maintenant moins d’un mois pour ses débuts tant attendus. Les fans craignent que CD Projekt RED ne prenne encore plus de temps pour sortir le jeu, mais le studio a déjà exclu d’autres retards possibles. Ainsi, le titre sera disponible début décembre.

Le développeur veut que les joueurs gardent toute leur enthousiasme pour le titre, il offrira donc un autre regard sur Nigh City et ses personnages dans un flux spécial. A travers ses réseaux sociaux, CD Projekt RED a confirmé un autre épisode de Night City Wire.

La bonne nouvelle est que le flux est très proche, car il aura lieu la semaine prochaine. Le studio a partagé quelques détails sur le contenu de l’événement et les fans ont des raisons de ne pas manquer.

Il y a déjà une date pour le prochain Night City Wire de Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a annoncé que l’épisode 5 de Night City Wire aura lieu le jeudi 19 novembre prochain. L’événement se déroulera en même temps que les flux précédents, vous pourrez donc en profiter à 11h00, heure de Mexico.

Selon les détails, le studio partagera plus d’informations sur Johnny Silverhand, un personnage mettant en vedette Keanu Reeves. Silverhand est important dans le monde du jeu, car il est le leader de SAMURAI, un groupe de rock de Night City.

De plus, CD Projekt RED révélera plus de chansons de la bande originale du jeu et d’autres surprises. Vous pouvez suivre le nouveau Night City Wire sur sa chaîne Twitch. D’autre part, la société publiera ce week-end une vidéo de la chanson No Save Point, qui peut déjà être entendue sur différentes plateformes.

Yo, choombas! Préparez-vous pour l’épisode 5 de #NightCityWire! Nous parlerons de notre rockerboy préféré Johnny Silverhand, partagerons une variété de morceaux de Night City et bien plus encore. Ça va être un gros! Réservez la date: jeudi 19 novembre, 18h00 CET Rendez-vous sur https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 13 novembre 2020

Nous nous dirigeons vers quelque chose de lourd … “No Save Point” de @runjewels est maintenant en ligne! Vérifiez ceci 👇https: //t.co/lIBvLW6bkI Psst. N’oubliez pas de revenir ce week-end pour le clip! pic.twitter.com/cJSW0NJ7HQ – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 12 novembre 2020

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez plus de nouvelles liées à lui dans ce lien.