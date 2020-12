Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

CD Projekt RED a reçu de vives critiques après le lancement de Cyberpunk 2077, son titre tant attendu qui est arrivé sur consoles et PC après plus de 7 ans de développement. Comme vous le savez bien, le jeu attendu a fait ses débuts avec plusieurs bugs, en particulier sur PlayStation 4 et Xbox One.

Cela a généré déception et colère parmi les joueurs, qui ont demandé un remboursement en arguant que le titre est injouable sur les consoles de dernière génération. CD Projekt RED est déjà au courant des plaintes et a donc publié une déclaration pour discuter de la situation compliquée.

Le studio ne veut pas perdre son image pro-consommateur, il s’est donc excusé et a proposé diverses alternatives à tous les acteurs qui lui ont donné un vote de confiance avec le lancement de Cyberpunk 2077.

CD Projekt s’est publiquement excusé pour les erreurs dans Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a partagé un message important pour toute sa communauté à partir de ses réseaux sociaux. Dans ce document, il s’excuse auprès des joueurs de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de la génération précédente avant le lancement officiel.

La société a assuré qu’il s’agissait d’une grave erreur, car elle ne permettait pas à ses abonnés de prendre une «décision plus éclairée concernant leur achat». En outre, l’étude a accepté les bogues du jeu sur PlayStation 4 et Xbox, et a affirmé qu’ils devaient «faire plus attention pour que cela fonctionne mieux» dans ces systèmes.

En revanche, CD Projekt RED a promis de corriger les bugs de la version console et ainsi d’améliorer l’expérience de jeu. Une mise à jour majeure est en cours et sera disponible dans les 7 prochains jours.

Le développeur a déjà prévu de publier 2 autres correctifs pour le titre. Le premier d’entre eux arrivera en janvier et le second en février. Avec cela, ils espèrent résoudre la plupart des problèmes de PlayStation 4 et Xbox One.

Dans le communiqué, il est averti que, malgré les améliorations, le titre ne fonctionnera pas sur les systèmes de la dernière génération comme sur les consoles de nouvelle génération ou sur un PC haut de gamme. Cependant, il aura des améliorations majeures.

Enfin, les joueurs intéressés peuvent demander un remboursement s’ils ne sont pas satisfaits de l’état actuel du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Cela sera possible avec des copies physiques et numériques.

“Nous voulons toujours que tous ceux qui achètent nos jeux soient satisfaits de leur achat, nous apprécierions que vous nous donniez une chance, mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console et que vous ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez choisir de retourner votre copie” l’étude a déclaré.

Comment obtenir un remboursement pour Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One?

Si vous ne souhaitez pas attendre l’année prochaine pour que Cyberpunk 2077 fonctionne parfaitement sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez maintenant demander votre remboursement. Si vous possédez une copie numérique du jeu, vous ne devez utiliser que le système de remboursement du PlayStation Store ou du Xbox Store, selon votre plate-forme.

CD Projekt RED a expliqué que les joueurs avec des copies physiques devraient d’abord essayer d’obtenir un remboursement dans le magasin où ils ont acheté le titre. Dans le cas où cela n’est pas possible, ils doivent contacter l’étude via cet e-mail: helpmerefund@cdprojektred.com.

Le développeur a déclaré qu’il ferait tout son possible pour aider les joueurs qui ne sont pas satisfaits de l’état actuel de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 et Xbox One.

