Il a souffert de nombreux problèmes graves Cyberpunk 2077 A son lancement, pour commencer à réfléchir à son apparence graphique … Mais certains joueurs PC l’ont fait, chose de naturel que de toutes les versions, c’est sûrement la plus stable et ses performances ne sont pas toutes mauvaises. Récemment, un utilisateur a découvert un mode graphique caché appelé RTX Kinematic.

Ce mode, bien qu’il n’améliore pas beaucoup l’aspect graphique du jeu et que nous le remarquerons surtout dans des détails tels que certains aspects de l’éclairage et de l’occlusion ambiante, il présente une certaine amélioration. Bien sûr, les exigences du jeu en demanderont 2 Go supplémentaires de VRAM pour que tout fonctionne comme de la soie, et peut-être pour certains la petite amélioration n’est pas suffisante pour activer ce mode caché. Peut-être aussi pour cette raison que les développeurs ont décidé de le cacher.

Bien qu’il soit là et que vous n’ayez rien à télécharger d’étrange pour l’activer. Vous devez simplement suivre ces étapes:

Sur Steam

Aller au bibliothèque de vapeurCliquez avec le bouton droit sur le jeu et appuyez sur “propriétés”. Tapez “-qualityLevel = Cinematic_RTX” (sans les guillemets) dans les paramètres de lancement. Acceptez les modifications.

Dans GOG

Accédez au dossier d’installation de Cyberpunk 2077. Créez un raccourci de l’exécutable du jeu sur le bureau. Faites un clic droit sur le raccourci et appuyez sur “propriétés”. Ajoutez “-qualityLevel = Cinematic_RTX” (sans les guillemets) au texte qui est trouvé dans la zone de destination, acceptez et enregistrez les modifications.