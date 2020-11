Le studio polonais a partagé sur son site Web d’assistance officiel comment les sauvegardes croisées du titre attendu seront. Tout utilisateur qui souhaite jouer à Cyberpunk 2077 sur les consoles PS4 et Xbox One, puis les transférer sur PS5 ou Xbox Series peut le faire en transférant ses parties sauvegardées. Les sauvegardes ne peuvent être effectuées qu’entre des consoles de la même marque, par exemple de PlayStation 4 à PlayStation 5 et de Xbox One à Xbox Series X et Xbox Series S.

Pour les consoles Sony les joueurs pourront choisir parmi plusieurs options. Les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger leur jeu sur le cloud, puis le télécharger à partir du menu PS5. Une autre option consiste à transférer les données via un câble LAN ou Wi-Fi. Enfin, ils peuvent également utiliser une clé USB ou un disque dur qui ne fonctionnera que si le même compte PlayStation Network est utilisé.

Joueurs avec machines Microsoft Ils pourront utiliser Smart Delivery, de sorte que le jeu sera automatiquement téléchargé et pourra continuer sur Xbox Series X | S. Une autre option consiste à utiliser le transfert de données du système d’exploitation de la console, via LAN ou Wi-Fi.

Nous vous rappelons que nous sommes très proches de voir la grande première de Cyberpunk 2077, un titre qui sortira enfin le 10 décembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, GeForce Now et Stadia.