Le monde des jeux vidéo ne cesse de grandir, offrant toutes sortes d’aventures et, bien sûr, s’assurant que chaque joueur trouve ce titre qui parvient à capter son attention jusqu’à ce qu’il reste dans ses favoris. Mais l’ambition de CD Projekt RED va bien au-delà de Cyberpunk 2077, où ils sont sûrs de vouloir que leur travail devienne l’une des grandes références du genre RPG, comme cela s’est produit à son époque avec Le sorceleur 3.

L’intérêt pour son jeu ne cesse de grandir tant les surprises n’arrêtent pas d’arriver à chaque nouvelle présentation, surtout quand on trouve un studio prêt à partager et se connecter avec la communauté des joueurs. La preuve en a été la confirmation faite sur les réseaux sociaux du jeu où l’équipe elle-même a confirmé une bonne nouvelle pour les joueurs en s’assurant que il y aura également du DLC gratuit dans Cyberpunk 2077.

Pour tous ceux qui ont suivi de près les aventures de Geralt of Rivia en Le sorceleur Il n’est peut-être pas surprenant de mentionner que le sorceleur en est venu à avoir 16 contenus supplémentaires qui ont ajouté de nouvelles aventures et éléments au jeu. Une idée que le studio va répéter avec Cyberpunk 2077, garantissant ainsi une série de contenus supplémentaires dont, pour le moment, on ne sait pas à quoi ils serviront, même s’il est vraisemblable que des missions secondaires, de nouvelles armes et, peut-être, le mode New Game + seront ajoutés.

Cyberpunk 2077 prépare toujours la voie pour sa grande première, prévue pour 19 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, bien que plus tard, il sera également disponible sur Stadia, PlayStation 5 et Xbox Series X. C’est l’une des grandes promesses du monde des jeux vidéo où les joueurs auront une totale liberté d’agir, de vivre leur histoire comme ils le souhaitent et, pour Bien sûr, profitez de ce monde futuriste comme le veut le joueur.