CD Projekt confirme que le retrait découle de ses négociations pour garantir un remboursement aux joueurs.

Ce matin, Sony Interactive Entertainment – mieux connu sous le nom de PlayStation – a annoncé le retrait temporaire de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. Compte tenu de l’état actuel du jeu dans sa version console, la société japonaise désactive l’achat du jeu dans sa boutique numérique, et procéder au retour de l’achat pour les personnes intéressées qui en font la demande via ce lien. Une décision qui, apparemment, a été convenue avec le conseil d’administration de CD Projekt, responsable de Cyberpunk 2077, comme indiqué dans un communiqué officiel à leurs investisseurs.

Le portail investisseurs de CD Projekt s’ouvre aujourd’hui avec une nouvelle annonce, faisant référence à cette récente décision de PlayStation: “Le conseil d’administration de CD Projekt SA […] par la présente divulguer la décision Sony Interactive Entertainment va supprimer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. La décision a été exécutée suite à nos conversations avec SIE pour offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et ils voudraient un remboursement en ce moment”.

Toutes les copies précédemment achetées sur le PlayStation Store resteront disponibles pour utilisation CD ProjektComme ils l’indiquent, cette décision né d’un accord entre PlayStation et le développeur polonais, dont on se souvient, avaient promis des remboursements à leurs joueurs dans une déclaration d’excuses publiée plus tôt dans la semaine. “Toutes les copies du jeu précédemment achetées numériquement sur le PlayStation Store restera disponible pour utilisation par leurs acheteurs respectifs. Les joueurs peuvent toujours acheter des versions physiques du jeu chez les marchands et les magasins en ligne. Toutes les copies, qu’elles soient numériques ou physiques, continuera à recevoir du soutien et des mises à jour de la compagnie”.

Par conséquent, et comme prévu, ceux qui ne pas procéder au retour du jeu continuera à recevoir prochaines mises à jour, malgré sa suppression temporaire du PlayStation Store. C’est l’aboutissement d’une semaine chargée au sein de CD Projekt et de son conseil d’administration, qui ont reconnu leur erreur en publiant Cyberpunk 2077 dans son état actuel lors d’une réunion d’urgence lundi dernier.

En effet, et pour comprendre ce type de cas, chez 3DJuegos nous vous avons proposé cette semaine un article où nous nous penchons sur les bugs des jeux vidéo et le travail de test qui est effectué dans les développements. Dans tous les cas, si vous souhaitez évaluer ses performances sur ses différentes plateformes, voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC, et l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, CD Projekt, PlayStation, PS4, PS Store et Cashback.

