Le lancement de Cyberpunk 2077 a fini par être l’un des plus discutés, mais pas pour ce que les gens attendaient vraiment. Les plaintes des joueurs n’ont pas tardé à venir, mentionnant le gros bugs trouvés dans le jeu en raison de bugs. Et c’est que, malgré le fait que ceux-ci ne sautent pas à tous les joueurs ou pas avec la même intensité, rien ne les empêche d’être présents.

Par conséquent, en raison des demandes constantes de retours, la société a fini par organiser une réunion urgente avec les investisseurs, qui a été enregistrée et dans laquelle plusieurs sujets importants sont abordés. L’un d’eux, par exemple, est de s’assurer qu’ils se sont concentrés sur l’optimisation pour la version PC, que Sony et Microsoft leur ont permis de publier le jeu en pensant qu’il serait corrigé pour le lancement et qu’aucune des deux sociétés n’a été impliquée. dans la décision de retour que vous avez prise la société polonaise.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Dans leur discours, ils indiquent que, sachant que CD Projekt RED est une équipe qui met tous ses efforts pour lancer les meilleurs jeux, le résultat actuel laisse beaucoup à désirer. Ça oui, ils assurent que du conseil d’administration ils ont sous-estimé l’importance de ces erreurs et les signes qu’ils ont dû attendre un peu plus longtemps. En fait, ils disent que c’était une erreur de prendre cette décision.

Ils se concentrent actuellement sur la correction de Cyberpunk 2077 pour les consoles de dernière génération et, bien qu’un correctif arrive bientôt, le début de 2021 sera lorsque nous pourrons voir le véritable potentiel du jeu. Par conséquent, ils espèrent qu’avec cela, ils pourront pour rétablir la confiance que les joueurs y ont déposé pendant tout ce temps et non comme ils l’ont perdu après le résultat obtenu.