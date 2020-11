De nombreux joueurs attendent avec impatience le projet ambitieux de CD Projekt RED, Cybeprunk 2077. La promesse de ce titre apporte de l’enthousiasme, de l’action et une vision unique d’un monde plongé dans le chaos futuriste. Mais malgré sa proposition prometteuse, le retard constant de sa date de sortie fait qu’il reste l’un des titres les plus recherchés et que, pour le moment, il semble presque impossible de prouver.

UNE dernier retard dans sa date de sortie, le plaçant finalement en décembre, a suscité toutes sortes de réactions. Notamment une rumeur qui a pris un rôle majeur ces dernières semaines et qui mentionne que le jeu finirait par connaître un nouveau retard dans sa date de sortie. En réalité, ils ont finalement placé celui-ci avec une première en 2021. Bien sûr, la société polonaise a découvert et a complètement nié la rumeur.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Cette rumeur a fait une apparition sur ResetEra, déclarant que le studio avait effacé la date de sortie des réseaux sociaux. Et bien que certains utilisateurs aient répondu en déclarant que l’entreprise ne l’avait tout simplement pas encore mise à jour, d’autres ont fait écho à la rumeur. Cependant, l’étude n’a pas hésité à envoyer une déclaration au média IGN, où un représentant de l’étude a clairement indiqué que la rumeur était fausse.

Normalement, l’étude ne répond pas à ce type de rumeur ou de spéculation, mais n’a pas hésité à indiquer que le 10 décembre est toujours la date de lancement fixée pour Cyberpunk 2077. En fait, avec la déclaration, ils ont mis à jour l’en-tête des réseaux sociaux pour préciser la date et la création de son œuvre à la fois en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia et GeForce Now.