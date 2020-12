Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme vous le savez sûrement, un grand nombre de premiers joueurs de Cyberpunk 2077 sont mécontents car le titre sur PlayStation 4 et Xbox One, 2 des plateformes avec la plus grande base de joueurs, ne présente pas une performance adéquate, mais plutôt l’expérience il est sérieusement entravé par des incohérences techniques et des bugs. Cela ne projette pas seulement une mauvaise image pour CD Projekt RED, qui est critiqué par ses fans, mais les effets ont déjà commencé à se faire sentir financièrement également et une réduction significative des ventes du jeu est attendue.

Peu de temps après le lancement de Cyberpunk 2077 et après que toutes les erreurs du titre se soient révélées, en particulier dans les consoles de dernière génération, la valeur des actions de CD Projekt a considérablement diminué et aujourd’hui, dans un rapport de Bloomberg , il est mentionné que la fraction de la société CD Projekt détenue par ses fondateurs, Marcin Iwiński, Michał Kiciński, Piotr Nielubowicz et Adam Kiciński, a subi une réduction de 1 MMDD, depuis mardi 15 décembre dernier, cette partie, 34% de l’ensemble société, a été évalué à 3 MMJJ.

Dans le cas où vous l’avez manqué: CD Projekt RED s’est déjà excusé et a expliqué pourquoi il y a tant de bugs dans la version console de dernière génération.

Cyberpunk 2077 devrait se vendre moins que prévu

Comme prévu, la première a eu un très fort impact négatif sur l’image de l’entreprise et les critiques que le titre a reçues semblent inciter les joueurs à acheter moins d’exemplaires que prévu.

Selon les prévisions de ventes de 9 analystes, avant la première de Cyberpunk 2077, le titre devrait se vendre environ 30 millions d’exemplaires au cours de sa première année sur le marché. Mais en raison des problèmes et des critiques négatives générées par les bogues, ces chiffres ont été ajustés, car les projections ont diminué d’environ 14%, car 25,6 millions d’unités devraient maintenant être vendues au cours de la même période.

Quelle est votre opinion à ce sujet? Pensez-vous que les problèmes de Cyberpunk 2077 des versions de dernière génération affecteraient autant l’entreprise? Dites le nous dans les commentaires.

En raison des multiples bugs et problèmes de performances de Cyberpunk 2077 sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, un grand nombre de joueurs ont déjà demandé un remboursement, mais malheureusement tous ne l’ont pas reçu. Certains utilisateurs pensent que cela est dû aux politiques de CD Projekt RED, mais la société a déjà expliqué que les processus de retour de Microsoft et Sony ne sont pas leur problème.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

