Comme chaque semaine, nous avons un rapport avec la liste des jeux les plus vendus sur Steam. À cette occasion, Cyberpunk 2077 continue d’être le jeu qui a généré le plus de revenus ces derniers jours, tandis que Among Us s’est éloigné du sommet.

Selon la liste des meilleures ventes au monde sur Steam, Cyberpunk 2077 est le jeu qui a généré le plus de revenus grâce aux ventes au cours des 7 derniers jours. Dans ses pas, Phasmophobia et Hadès, des projets indépendants qui ont beaucoup retenu l’attention ces derniers mois.

Et parmi nous? Le projet InnerSloth est tombé à la sixième place du classement des best-sellers Steam. Ainsi, bien qu’il soit toujours parmi les meilleurs vendeurs, il est clair que d’autres jeux ont attiré l’attention ces derniers mois.

Ce sont les grands gagnants de la vente d’automne Steam

Comme nous vous l’avons dit, cette semaine, la vente d’automne Steam a lieu. En conséquence, certains jeux se sont vendus plus que la normale.

Alors, quels ont été les gagnants cette fois-ci? D’après ce que nous pouvons voir sur la liste des ventes, les titres qui ont vu leurs ventes augmenter cette saison de rabais étaient Sea of ​​Thieves; Halo: The Master Chief Collection, DOOM Eternal et Star Wars: Squadrons.

Vous pouvez voir la liste des jeux les plus vendus ci-dessous:

Cyberpunk 2077 Phasmophobie Hadès Red Dead Redemption 2 Sea of ​​Thieves parmi nous Halo: The Master Chief Collection DOOM Eternal Star Wars Squadrons Radeau

Que pensez-vous de cette nouveauté? Selon vous, quels seront les jeux qui domineront la semaine prochaine? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

