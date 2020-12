Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 09:50

Nous sommes à moins de 24 heures de l’arrivée de Cyberpunk 2077. Cependant, si vous avez hâte de profiter de ce titre, vous serez heureux de savoir que il existe un moyen de lire le nouvel album de CD Projekt Red dès maintenant, et vous n’avez besoin que d’une Xbox One ou Series X | S.

Bien que le jeu ne soit pas encore disponible en Amérique et en Europe, en Nouvelle-Zélande, l’histoire est différente. De cette façon, vous pouvez changer la région de votre Xbox One ou Series X | S et inciter la console à déverrouiller Cyberpunk 2077 en ce moment.

Tout ce que tu as à faire c’est allez dans Paramètres -> Système -> Langue et emplacement, et changez l’emplacement en Nouvelle-Zélande, et le tour est joué. Cette méthode a été vérifiée par IGN et est un moyen de profiter de Cyberpunk 2077 au cas où vous ne pourriez pas attendre quelques heures de plus.

Cependant, il semble que cette astuce ne fonctionne que sur les consoles xbox, Puisque sur PS4, PS5 et PC, vous devez encore attendre le 10 décembre pour vous immerger pleinement dans Night City. Sur les questions connexes, CD Projekt Red répond aux mauvaises notes du jeu. De même, ils mettent en garde contre une scène qui provoque l’épilepsie dans Cyberpunk 2077.

