Quelques vidéos analysent les performances actuelles comparant les séries PS4, PS4 Pro et PS5, et Xbox One, One X et Xbox.

L’actualité du jeu vidéo est totalement absorbée ces jours-ci par Cyberpunk 2077 et le début compliqué tu as. L’exécution du titre de CD Projekt laisse beaucoup à désirer et les joueurs sont Très en colère avec le studio polonais. Hier, nous vous avons montré une comparaison du jeu fonctionnant sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, mais le problème principal est que très mal sur les consoles de la génération précédente, en particulier sur PS4 et Xbox One.

Comme vous le savez, le jeu a reçu une mise à jour, patch 1.04, qui a amélioré la stabilité, l’éclairage et d’autres graphiques, selon CD Projekt. Mais le titre est-il désormais jouable sur PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X? Le youtubeur TheBitAnalyst a mis en ligne quelques vidéos dans lesquelles comparer les performances de PS4, PS4 Pro et PS5 d’une part, et Xbox One, Xbox One X et Xbox Series X et S d’autre part.

Dans la vidéo du Consoles PlayStation, nous pouvons voir comment la résolution s’est un peu améliorée dans certains domaines. Dans PS4 augmente légèrement à certains moments, passant de 720p à 792p, mais comme vous pouvez le voir, il est encore faible. Oui, la stabilité et la fréquence d’images ont été améliorées, mais sur PS4 normale encore insuffisant et dans certaines occasions, le jeu ne s’approche pas de 30 fps.

Dans PS4 Pro la situation est plus positive et 30 ips est plus constant, bien qu’il y ait des chutes. Dans PS5 la fréquence d’images par seconde est toujours de 60, bien qu’il existe également des situations où il y a des chutes. En plus de tout cela, dans toutes les consoles, nous pouvons observer d’autres changements: il y a eu améliorations des bugs d’éclairage, mais les ombres restent les mêmes et la qualité de certaines textures a été légèrement augmentée.

Dans le cas de Consoles Xbox, les résultats sont similaires à ceux des consoles PlayStation. Oui le le plus touché restes Xbox One, qui a toujours des moments de jeu où le fps tourne à une moyenne de quinze, quelque chose qui rend impossible de jouer au jeu vidéo. Sur Xbox One, la résolution a également été augmentée à 792p en moyenne. Dans le cas de Xbox One X, la console souffre dans certaines régions pour arriver à 30 fps.

Quelque chose de curieux est que amélioration la qualité des textures sur Xbox a rendu le les performances sont pires dans certains domaines. Dans le cas de Xbox série x, la quantité de PNJ à l’écran Il a augmenté et en mode performance, les textures diminuent leur qualité par rapport à la version précédente, malgré l’amélioration générale de cet aspect. Comme sur PlayStation, certains bugs d’éclairage ont été corrigés, mais les ombres restent les mêmes.

CD Projekt a reconnu ce matin que les performances de Cyberpunk 2077 sur les consoles de génération précédente ne répond pas aux normes et s’est excusé auprès des utilisateurs. En outre, la société polonaise a annoncé que acceptera les retours de jeu et les joueurs peuvent désormais demander des remboursements sur PS4 et Xbox One.

