Le RPG de CD Projekt RED obtient de gros chiffres au Japon, mais il ne peut pas gérer la dernière de Konami.

Vendredi arrive, et comme d’habitude, le magazine japonais Famitsu a publié les chiffres de la ventes physiques de jeux vidéo au Japon pour la semaine précédente, du 7 au 13 décembre. Une période qui, comme vous le savez tous désormais, a été menée par le lancement de Cyberpunk 2077, qui était l’un des titres les plus attendus de cette génération. Et sa première dans le pays a été assez solide, avec quelques chiffres de vente élevés, bien qu’il n’ait pas réussi à décrocher la première place du classement.

Cyberpunk 2077 pour PS4 reste disponible au format physiqueLe RPG de CD Projekt RED fait ses débuts à la deuxième place grâce à sa version PS4, qui enregistre 104687 jeux vendus lors de sa semaine de lancement. En cela, nous rappelons que le jeu a été temporairement retiré de sa vente sur le PS Store aujourd’hui, bien qu’il continue d’être disponible au format physique. Mais revenons aux ventes, c’est un chiffre positif pour un titre western au Japon, même s’il ne suffit pas de battre ce jeu de Konami qui est en tête des charts depuis quatre semaines consécutives: ‘Momtaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!».

Au-delà de Cyberpunk 2077, le top 10 des ventes au Japon, il est dominé par les jeux Nintendo Switch, de vieilles connaissances telles que Animal Crossing: New Horizons, à une autre nouveauté la semaine dernière, Puyo Puyo Tetris 2, qui fait ses débuts en septième position. Ensuite, nous vous montrons la liste des Top 10 des jeux les plus vendus au Japon la semaine dernière (format physique), et n’oubliez pas de consulter notre revue de Cyberpunk 2077 sur consoles.

Ventes de jeux (total cumulé)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 166 774 (755 084)

[PS4] Cyberpunk 2077-104 687 (nouveau)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 71455 (6175256)

[NSW] Aventure en forme d’anneau – 49803 (1,969,790)

[NSW] Mario Kart 8: Deluxe – 31 896 (3 344 534)

[NSW] Pikmin 3: Deluxe – 30 319 (367 461)

[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 – 26 346 (Nouveau)

[NSW] Minecraft pour Nintendo Switch – 25,427 (1,619,297)

[NSW] Super Smash Bros.Ultimate – 22 886 (3 926 512)

[NSW] Super Mario Party – 22414 (1657894)

En termes de consoles, Nintendo Switch continue de diriger les ventes de matériel au Japon, avec 229 698 consoles vendues entre les modèles standard et Lite. Pendant ce temps, PlayStation 5 et Xbox Series X continuent d’afficher une pénurie générale de stock, où la première accumule 11056 unités vendues entre ses deux modèles, et la seconde quelque 1411 consoles entre les variantes X et S. Fait intéressant, Les ventes de PS4 augmentent cette semaine par rapport aux précédentes, peut-être en raison de la proximité de Noël.

Ventes de la console (total cumulé)

Commutateur – 182,364 (13,834,191)

Switch Lite – 47 334 (2 964 706)

PlayStation 4 – 9 096 (7 692 463)

PlayStation 5 – 9 025 (180 977)

Édition numérique PlayStation 5 – 2 031 (43 407)

Xbox Series X – 1 186 (24431)

Nouveau 2DS XL (comprend 2DS) – 528 (1,748,492)

Xbox Series S – 225 (6413)

PlayStation 4 Pro – 58 (1 575 366)

Nouveau 3DS XL – 25 (5.888.898)

Xbox One X – 20 (21052)

Xbox One S – 18 (93 717)

