Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 14:17

Pas même deux mois se sont écoulés depuis Cyberpunk 2077 a frappé le marché, et le jeu est désormais disponible à moitié prix sur Amazon. Bien que les ventes et les remises ne soient pas nouvelles, il est très surprenant qu’un jeu AAA tant attendu comme Cyberpunk 2077 soit déjà inférieur à 800 pesos.

Ces moments, vous pouvez déjà entrer dans Amazon MX et obtenez Cyberpunk 2077 sur PS4 à 756 pesos et sur Xbox One à 749 pesos, en comparaison, le prix normal du jeu est de 1 499 pesos. N’oubliez pas que la mise à jour pour PS5 et Xbox Series X | S sera gratuite, donc si vous souhaitez obtenir ce titre, c’est l’occasion idéale.

Pour le moment, nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas. Cependant, Il est important de mentionner que les versions de PS4 et Xbox One ne sont pas les meilleures actuellement. Bien que quelques correctifs aient corrigé les performances, les fans ne sont toujours pas satisfaits du produit final. CD Projekt Red travaille déjà seul pour offrir une meilleure expérience avec plus de mises à jour.

Sur des questions connexes, CD Projekt Red a de nouveau été poursuivi. De même, une nouvelle bande-annonce combine le monde de Night City avec le film de 1993 Super Mario Bros.

Via: Amazon

PUBG aura un spin-off en 2022 pour les consoles et PC

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.