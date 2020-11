Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous sommes déjà à moins d’un mois de Cyberpunk 2077 qui fait ses débuts. Comme beaucoup d’autres joueurs, vous êtes probablement impatient de voir tout ce que ce projet et Night City ont à offrir. CD Projekt RED le sait et c’est pourquoi ils ont montré leur jeu dans un nouveau gameplay qui répond à diverses questions comme, qu’est-il arrivé au monde? et qui est Johnnny Silverhand?

À travers une séquence de 5 minutes, CD Projekt RED nous a montré beaucoup de choses à attendre dans Cyberpunk 2077. La première chose que vous devez savoir est que ce RPG se déroule dans un avenir dystopique dans lequel une crise économique a conduit à à un conflit nucléaire qui a laissé les États-Unis dans un état lamentable.

Ainsi, la plupart des territoires sont devenus des lieux de non-droit, mais de grandes villes comme Night City sont également apparues. Ce sont des endroits qui, avec beaucoup de technologie, promettent de livrer un avenir civilisé. Remarquez que les choses sont plus sombres qu’elles ne le paraissent et qu’il y a beaucoup de conflits entre les différentes factions.

Dans Night City, vous prendrez le contrôle d’un mercenaire qui prend différents emplois pour gagner de l’argent. Cet argent peut être utilisé pour améliorer vos capacités avec la technologie, les armes et plus encore.

Une autre bande-annonce se concentre sur Johnny Silverhannd, le personnage de Keanu Reeves

Tu veux plus? Ensuite, vous serez heureux d’apprendre que CD Projekt RED a sorti une autre bande-annonce pour Cyberpunk 2077. C’est une vidéo centrée sur Johnny Silverhand, le personnage joué par Keeanu Reeves.

Ceci est une courte vidéo qui nous révèle que Silverhand est une rock star et un terroriste qui est piégé dans votre esprit. Ceci après une mission dangereuse vous a forcé à implanter une puce dangereuse contenant l’âme numérisée de Silverhand.

L’objectif de Silverhand est de se venger de la société qui a créé la puce et attendra de vous que vous l’aidiez à le faire. Ce n’est pas tout, car porter la puce vous fera également avoir des visions sur certains des souvenirs de ce personnage.

Qu’avez-vous pensé de ces avancées? Quel a été l’élément qui a le plus retenu votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur Cyberpunk 2077 en cliquant ici.