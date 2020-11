Si récemment l’étude polonaise nous a montré l’ambition de votre jeu sur Xbox Series X et Xbox One, c’est maintenant au tour des joueurs de voir ce qui va arriver à la nouvelle et actuelle génération de Sony. Après tout, Cyberpunk 2077 veut avoir fière allure sur chaque plate-forme sur laquelle il est présenté, nous trouvons donc un nouveau gameplay complet pour le montrer.

le nouveau gameplay Cyberpunk 2077 Cela ne se limite pas seulement à nous montrer un peu d’action dans une console et une autre, mais cela nous montre les changements d’image entre les deux. Et bien que l’on puisse dire qu’il profite parfaitement de la génération actuelle, le titre de CD Projekt RED a montré qu’il veut profiter de la nouvelle génération, même si pour le moment on ne sait pas quelle sera sa profondeur.

Oui, cette fois l’action se concentre sur les nomades, l’une des trois lignes narratives du jeu et qui nous laisse voir une petite partie de ce que peut devenir son intrigue. La meilleure chose à ce sujet est que son histoire commence à la périphérie de Night City, dans un environnement désertique et que cela peut être assez choquant par rapport à ce qui est présenté dans la grande ville.

Bien sûr, ce que nous devons vous rappeler, c’est que Cyberpunk 2077 sortira enfin le 10 décembre de cette année, date à laquelle nous pourrons profiter de son action à la fois en PC tels que Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now. Une proposition ambitieuse qui nous amènera à écrire notre propre histoire et à découvrir les mystères qui se cachent dans la ville nocturne.