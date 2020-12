Le jeu vidéo balaie sa marque de mars précédente après la sortie du shooter-RPG de CD Projekt RED.

Comme vous avez pu le lire sur les pages de 3DJuegos, le lancement de Cyberpunk 2077 Il a été un énorme succès en termes de chiffres de participation, atteignant dès son premier jour plus d’un million de joueurs connectés en même temps sur Steam. Maintenant, il a été rapporté que le SoupapeGrâce au lancement du jeu de tir RPG de CD Projekt et à l’arrivée de Noël lui-même, il a battu ses records d’utilisateurs simultanés: environ 25 millions.

Le commerce des parents de Half-Life: Alyx a connu un pic d’activité dimanche 24 804 148, qui sert à lever plusieurs centaines de milliers de la précédente marque Steam obtenue le 30 mars, dans le confinement total d’une grande partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord, de 24 535 923. Votre nouveau record ne durera peut-être pas longtemps avant les vacances de Noël et du Nouvel An, lorsque la plateforme rassemble plus de gens avec des actions comme ses offres d’hiver.

Counter-Strike: Global Offensive est à côté de Cyberpunk 2077 le plus apprécié sur Steam ces jours-ci, suivi par les habituels sur les tables d’activité de la plateforme tels que DOTA 2, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Grand Theft Auto V, etc.

Le nouveau record Steam met en lumière le bon état de l’industrie sur PC, passant d’un record d’activité en décembre 2019 de 17,6 millions d’utilisateurs au 24,8 susmentionné, toujours selon les données fournies par le portail SteamDB. Nous devons nous rappeler comment, en outre, ces dernières années, de nouvelles plateformes sont arrivées prêtes à rivaliser avec Steam, ayant dans l’Epic Games Store son cas le plus célèbre.

D’autre part, Steam a ajouté cette année de nouvelles implémentations sur sa plateforme, comme Steam Playtest, qui vise à améliorer l’envoi de bêtas aux utilisateurs.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, Steam et PC.

