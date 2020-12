Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme chaque semaine, nous avons fait le tour de la section de Steam le plus vendu au monde pour voir quels jeux sont un succès cette semaine. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est Cyberpunk 2077 qui a remporté la couronne cette semaine.

Selon la liste, Cyberpunk 2077 est le produit qui a généré le plus de revenus grâce aux ventes sur Steam au cours des 7 derniers jours. Cela ne devrait pas surprendre, après tout, le RPG de CD Projekt RED a été un best-seller et coûte 1299 $ MXN. Ainsi, il était naturel de s’attendre à ce que nous le voyions en tête de cette liste.

En revanche, il est frappant de constater que parmi nous a perdu plusieurs postes. A cette occasion, le titre d’InnerSloth occupait la septième position de la liste des Steam les plus vendus au monde. Cela est dû à la sortie de Operation: Broken Flag pour CS: GO, ainsi qu’aux remises The Game Awards 2020.

Vous pouvez voir la liste des jeux les plus vendus ci-dessous:

Cyberpunk 2077 Counter-Strike: Global Offensive – Operation: Broken Flag Red Dead Redemption 2 Hadès Phasmophobia The Witcher: Wild Hunt Game of the Year Edition parmi nous DOOM Eternal Death Stranding FIFA 21

Qu’est-ce que tu en penses? Pensez-vous que Cyberpunk 2077 restera au sommet beaucoup plus longtemps?

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

Vous pouvez en savoir plus sur Cyberpunk 2077 en cliquant ici. D’autre part, dans ce lien, vous trouverez toute notre couverture Steam.