Après son travail sur la série The Witcher, le studio polonais CD Projekt RED a été largement reconnu dans l’industrie du jeu vidéo à tel point que les attentes pour son prochain projet, Cyberpunk 2077, sont extrêmement élevées et devraient même être l’une des jeux de génération. Il semble donc que le jeu sera un succès commercial, car il n’est pas encore disponible et génère déjà des revenus très élevés pour l’entreprise.

CD Projekt RED a tenu la réunion des investisseurs du troisième trimestre fiscal (transcrite par Seeking Alpha et via GamesIndustry.biz) et a discuté de la qualité de réception du jeu avant son lancement. Le directeur financier de la société, Piotr Nielubowicz, a révélé que le nombre de précommandes est «visiblement plus élevé» que les précommandes de tout titre de The Witcher.

L’exécutif n’a pas partagé les chiffres exacts, mais a mentionné que les bénéfices différés constatés au troisième trimestre en sont la preuve. Selon Nielubowicz, au cours de cette période, l’entreprise a enregistré une augmentation de 77,7 zł (environ 20,7 millions de dollars), «la plus forte augmentation des bénéfices différés» de l’histoire de l’entreprise.

«Tous les bénéfices que nous générons pour Cyberpunk ne sont pas enregistrés directement dans notre compte de profits et pertes. Tous sont présentés dans notre bilan en tant que bénéfices différés et nous les montrerons après le lancement du jeu », a commenté la société.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Keanu Reeves a déjà eu l’opportunité de jouer à Cyberpunk 2077 et en est content.

CD Projekt RED prévoit de gros gains numériques

Un autre détail important de la réunion est que CD Projekt RED s’attend à ce qu’au moins 50% des revenus numériques de Cyberpunk 2077 soient générés numériquement. Selon Nielubowicz, l’étude prédit que dès le début plus de la moitié des bénéfices proviendront des ventes numériques et qu’au fil des mois, la tendance sera encore plus marquée.

“Dans Witcher 3, c’est [la] grande majorité. Et dans Witcher 2 et 1, disons que 99% des bénéfices que nous générons sont numériques. C’est donc la seule direction que nous pouvons espérer à court et à long terme », a commenté Niebulowicz.

Et vous, de quelle manière contribuerez-vous aux bénéfices de Cyberpunk 2077, en achetant le jeu au format numérique ou au format physique? Dites le nous dans les commentaires.

Les prévisions de CD Projekt RED ont du sens si l’on considère que Cyberpunk 2077 ne sera pas seulement disponible en format physique et numérique, mais il y aura aussi beaucoup de DLC qui ne pourront être réalisés que numériquement, augmentant ainsi les bénéfices dans ce format. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 aura également un multijoueur, qui pourrait avoir des DLC cosmétiques, mais rien n’est encore confirmé.

Cyberpunk 2077 sera disponible à partir du 10 décembre sur PlayStation 4, Xobx One, PC et Google STADIA. Le titre viendra également sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S et les joueurs pourront passer à sa version de dernière génération sans frais supplémentaires. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

