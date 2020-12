Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 09:48

Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt ont beaucoup en commun. Ce sont tous les deux des jeux du monde ouvert. Les deux ont été développés par CD Projekt Red et les expériences ont souffert d’un début assez compliqué. Maintenant, un fan a trouvé une autre similitude entre ces œuvres, et tout cela grâce à un pépin.

L’un des problèmes les plus célèbres de The Witcher 3 a fait flotter votre cheval, donc lorsqu’un utilisateur de Reddit, connu sous le nom de SomeSpicyCheese, a rencontré un bogue qui a entraîné un taux de voiturette de Night City, les comparaisons entre les deux ouvrages ont été rapides.

Certaines choses ne changent jamais… du jeu

Malgré toutes vos erreurs techniques, CD Projekt Red travaille dur pour offrir l’expérience qu’on nous avait tant promise. De cette façon, deux correctifs majeurs arriveront dans le jeu au cours des premiers mois de 2021. De même, hier, une nouvelle mise à jour est arrivée pour Cyberpunk 2077, et ici nous vous disons ce qui est nouveau.

Via: Reddit

