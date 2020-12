Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce matin, nous vous avons dit qu’un journaliste et une association avaient averti que Cyberpunk 2077 pouvait représenter un danger pour les personnes épileptiques. CD Projekt RED est déjà conscient de la situation et travaille heureusement déjà pour éviter que cela ne soit un problème pour certains joueurs.

Sur le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a remercié Game Informer d’avoir publié l’article dans lequel il prévenait que le RPG pouvait provoquer des attaques contre des personnes épileptiques. Il a également noté qu’ils travaillaient déjà pour que le jeu avertisse les utilisateurs des dangers qu’il peut présenter.

Merci d’avoir souligné cela. Nous travaillons sur l’ajout d’un avertissement distinct au jeu, en plus de celui du contrat de licence utilisateur final », explique CD Projekt RED.

Plus tard, CD Projekt RED a noté qu’ils travaillaient également sur une solution permanente qui prend en charge les joueurs. Pour le moment, il n’a pas expliqué de quoi il s’agissait, mais il peut s’agir d’une mise à jour qui modifie les scènes ou ajoute un mode spécial pour les personnes atteintes d’épilepsie.

«Sur une solution plus permanente, l’équipe de développement explore actuellement cela et la mettra en œuvre dès que possible», conclut l’étude.

Et vous, qu’en pensez-vous? CD Projekt RED vous semble-t-il agir de la bonne manière? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 devrait faire ses débuts le 10 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons qu’il aura une version pour les consoles de prochaine génération, mais elle viendra plus tard.

