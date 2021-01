Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a attiré l’attention des fans avant sa première non seulement en raison de la promesse du monde futuriste et dystopique qu’il présenterait ainsi que des possibilités de personnalisation, mais aussi parce que l’un des personnages clés du jeu serait joué par le célèbre acteur Keanu Reeves ( Matrix, John Wick). Eh bien, bien que CD Projekt RED ait travaillé sur le personnage basé sur cette célébrité, l’art conceptuel montre à quoi il ressemblerait avant d’appliquer la ressemblance à l’acteur.

L’artiste conceptuelle senior et coordinatrice de studio Lea Leonowicz a partagé sur sa page ArtStation plusieurs illustrations qui ont attiré l’attention car elles présentent le leader du groupe de rock Samurai sans l’apparence de Keanu Reeves.

Au total, il y a 4 images qui révèlent le travail de conceptualisation qui a été fait pour définir le personnage. Bien que le matériau montre un Johnny Silverhand avec un visage un peu similaire à Keanu Reeves, vous pouvez voir les différentes tenues qui ont été pensées pour le personnage.

Johnny Silverhand a été conçu avec Keanu Reeves à l’esprit

Il y a une illustration qui montre que Johnny Silverhand aurait des boucles d’oreilles, porterait un bandana, un bracelet ou d’autres objets qui aident à projeter son identité rock. Dans un autre, il est possible de voir Silverhand sans le gilet, qui révèle des tatouages ​​et des cicatrices et dans une autre illustration, le personnage est vu en action et révèle qu’il utiliserait un autre pistolet, en plus de son arme phare, Maloria Arms 3516.

Il est important de mentionner que, bien que ces illustrations fassent partie d’un travail conceptuel, l’artiste les a sûrement faites en gardant à l’esprit que Johnny Silverhand serait joué par Keanu Reeves, car nous vous rappelons que CD Projekt RED a confirmé à Destructoid à l’E3 2019 que «c’était Keanu Reeves ou personne d’autre », montrant qu’aucun autre acteur n’aurait donné vie à Silverhand.

Nous vous laissons avec les illustrations partagées par l’artiste Lea Leonowicz.

Voici à quoi ressemblerait Johnny Silverhand sans la similitude de Keanu Reeves

Que pensez-vous du design conceptuel de Johnny Silverhand? Dites le nous dans les commentaires.

Depuis que nous avons parlé de Johnny Silverhand, nous vous avons dit qu’il avait été annoncé qu’ils sortiraient un Nendoroid de Johnny Silverhand, ainsi que de superbes figurines. En revanche, nous vous informons qu’un nouveau patch est désormais disponible qui résout de nombreux problèmes de jeu.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Bien que le titre puisse être joué sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, la version améliorée de ces systèmes devrait faire ses débuts en 2021. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant son onglet.

