Cyberpunk 2077 est sur le marché depuis quelques jours maintenant et a finalement donné aux fans la chance d’explorer le monde de la science-fiction de Night City. L’un des personnages les plus emblématiques de ce jeu est Johnny Silverhand, animé grâce à une collaboration avec l’acteur Keanu Reeves, qui, comme les autres personnages de Cyberpunk 2077, a des modifications technologiques sur son corps, comme un bras fascinant. robotique dont son nom s’est inspiré. Pour célébrer la première du titre, il a été annoncé que grâce à un effort conjoint, ce gadget sera mis en pratique et de nombreuses personnes qui en ont besoin pourront le recevoir.

Par le biais d’une déclaration officielle, le développeur CD Projekt RED et Xbox se sont associés à la société à but non lucratif Limbitless Solutions pour créer plusieurs répliques réelles et fonctionnelles du bras de Johnny Silverhand afin de les donner à des adultes dans le cadre de tests publics qui aura lieu à partir de 2021.

Le bras prothétique de Johnny Silverhand sera identique à celui du personnage et prendra vie grâce à l’impression 3D et à d’autres techniques novatrices commandées par Limbitless Solutions, une société spécialisée dans la création de bras bioniques pour enfants à l’origine, mais qui s’est élargie pour offrir aussi des armes pour adultes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Keanu Reeves dépeint Johhny Silverhand et a récemment mentionné qu’il pensait que la performance de l’E3 2019 était comme être à un concert de rock.

Limbitless Solutions a produit plusieurs bras bioniques avec la conception de jeux vidéo

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, ces pièces sont fabriquées individuellement et manuellement. Les employés de Limbitless Solutions s’occupent du processus de fabrication, qui va de la fabrication du matériau à la définition des détails, comme l’application de la peinture.

Ce n’est pas la première fois que Limbitless Solutions s’associe à une marque de jeux vidéo pour produire des bras bioniques. Il y a des années, il a révélé des armes avec des designs Halo et League of Legends, qui peuvent aider à exprimer et à reprendre confiance aux personnes qui ont malheureusement perdu leurs membres. On voit même sur le site Web de l’entreprise que l’entreprise va bientôt produire un nouveau bras inspiré d’un autre jeu. Nous vous invitons à consulter leur page officielle pour voir plus de détails sur le processus de test clinique.

«Quand j’ai entendu pour la première fois que nous faisions ce projet avec Johnny Silverhand, j’étais vraiment ravi de pouvoir sortir un personnage aussi développé de son jeu vidéo et le faire entrer dans le monde réel. Tout le monde chez Cyberpunk et chez nous, Microsoft et Xbox, tout le monde est très enthousiasmé par ce projet », a déclaré Remi Marasa, un employé de Limitless Solutions.

Nous vous laissons avec la bande-annonce de présentation du bras bionique.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de cette association pour vous dire que nous avons récemment appris que grâce à une collaboration entre Konami avec une autre société en charge de la fabrication de bras bioniques, une fantastique réplique du bras de Venom Snake, de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, sera également produite.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

