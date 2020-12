Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 18:54

Après presque 10 ans d’attente, Cyberpunk 2077 il est finalement arrivé sur le marché hier, mais malheureusement, il n’était pas dans les meilleures conditions. Comme vous le savez peut-être déjà, le nouveau CD Projekt Red fonctionne très mal dans PS4 et Xbox One, au moins sur le plan technique. Ses développeurs en sont conscients et travaillent déjà sur des correctifs pour le corriger, cependant, les cadres supérieurs de l’étude polonaise admettent également que c’était leur erreur.

Via un rapport de Bloomberg, on a découvert que Adam Badowski, chef de CDPR, il a adressé un e-mail aux employés de l’entreprise dans lequel il admet et reconnaît être également responsable du lancement chaotique du jeu, car “il ne pouvait pas mesurer à quel point il était ambitieux et compliqué de créer un titre de ce style”. En même temps, il a remercié toutes les personnes impliquées pour leurs efforts et leur dévouement.

De plus, il a également déclaré qu’ils modifieraient la manière dont les bonus de productivité sont distribués aux développeurs et aux programmeurs. Auparavant, pour se qualifier pour l’un de ces bonus, il était nécessaire que votre jeu ait une note supérieure à 90 sur Métacritique, mais avec ces nouveaux changements internes, ce ne sera plus le cas. Badowski n’a pas détaillé quelles seront les nouvelles exigences, mais s’assure que cette mesure a été créée pour réduire la crise qui a lieu en échange au sein de l’entreprise.

La source: Bloomberg

