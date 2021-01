Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/01/2021 17:43

contrairement à The Witcher 3: Chasse sauvage, Cyberpunk 2077 ce n’est pas un match si long. Le nouveau de CD Projekt REDSelon votre degré de minutie et d’exploration, il peut être terminé en 30 heures maximum, bien que bien sûr, il puisse également être prolongé jusqu’à 60 ou 70 heures. La vérité est que personne n’aime perdre de temps, et pour un joueur malheureux, c’est justement ce qui lui est arrivé pendant le générique du RPG.

Comme il écrit SemelleSurvivorVault18 dans Reddit, Cyberpunk 2077 il s’est écrasé au générique, lui faisant perdre tous ses progrès. Heureusement, cet utilisateur avait déjà réussi à obtenir le trophée Platine quelques secondes avant son crash, mais cela devait quand même avoir été un coup dur.

«J’ai reçu le trophée Platine et immédiatement le jeu s’est écrasé lorsque les crédits étaient arrivés. Je pense que c’est la fin parfaite pour Cyberpunk 2077. “

Vous avez obtenu le trophée Platine et le jeu s’est immédiatement écrasé pendant que les crédits roulaient. Je suppose que c’est la fin parfaite pour Cyberpunk 2077 de r / cyberpunkgame

Souviens-toi que CDPR prévoit de publier deux correctifs en janvier et février qui promettent de “corriger” les versions du jeu dans PS4 et Xbox One. A ce jour, nous attendons toujours celui qui devrait arriver ce mois-ci, mais nous voulons croire qu’il ne devrait pas tarder avant son lancement.

