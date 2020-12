C’est le nombre le plus élevé enregistré par une partie à un seul joueur dans l’histoire de la plateforme.

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible. Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que votre travail vous ait éloigné de Ville de nuit, comme cela arrive à un serveur. Et je dis cela car il semble que la sortie du jeu CD Projekt RED ait été un succès. En dépit d’être un titre payant pour un joueur, Cyberpunk 2077 a enregistré un pic de plus d’un million d’utilisateurs simultanés sur Steam, et nous parlons d’un chiffre à sept chiffres pour une première tôt le matin.

Comme on peut le voir sur SteamDB, l’aventure dystopique du studio polonais est le titre le plus joueurs sur Steam Au moment de la rédaction de cette actualité, un chiffre d’environ 800 000 utilisateurs, après avoir atteint un maximum de 1003264 joueurs simultanés. Le nombre de joueurs en attente de commencer l’aventure était tel que, comme on peut le voir dans DownDetector, les serveurs Steam ont connu des problèmes lors de la sortie du jeu.

Non seulement cela, mais plus d’un million de joueurs simultanés représentent le nouveau record pour une partie solo dans l’histoire de Steam, loin devant des titres comme Fallout 4. En fait, sur la plate-forme, il n’y a que trois autres jeux qui ont dépassé le million d’utilisateurs simultanés: DOTA 2 (maximum de 1295114), CS: GO ( 1,308,963) et PUBG (3,257,248), tous les trois étant des titres multijoueurs.

Will Cyberpunk 2077 son propre record cette nuit? Dans tous les cas, si vous n’êtes pas encore entré dans les rues de Night City, ne manquez pas notre analyse complète de Cyberpunk 2077 avec tous les détails sur l’aventure. Nous vous rappelons également que le CDPR a confirmé l’arrivée du premier DLC gratuit pour début 2021, et que l’acteur Keanu Reeves sera présent au gala The Game Awards 2020.

