Le studio polonais a également fait preuve d’humour en s’excusant d’avoir publié l’image sur fond jaune.

CD Projekt a de nouveau utilisé le signe jaune pour une publicité liée à Cyberpunk 2077. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un nouveau délai. L’étude polonaise a mis à jour son configuration PC minimale et recommandée. De plus, il a inclus nouveaux paramètres– Haut, Ultra, Bas (lancer de rayons et 1080p), élevé (lancer de rayons et 2K) et Ultra (lancer de rayons et 4K) pour adapter l’expérience de jeu à tous les systèmes et à tous les goûts.

CD Projekt a inclus de nouveaux paramètres, tous assez précis et cohérentsAprès plusieurs années de développement, le bac à sable CD Projekt promet d’être une expérience soignée, puisque le studio se caractérise par le soin du moindre détail, comme la personnalisation des dents ou la taille des ongles du protagoniste. Il y avait donc un certain la peur chez certains utilisateurs de ne pas avoir de contrôle sur les exigences. Mais ces changements respectent et sont très similaires à ceux publiés précédemment, et ne semblent rien offrir de particulièrement abusif pour profiter de l’expérience Cyberpunk 2077. Vous pouvez voir le tableau ci-dessous.

Avec une certaine ironie, les excuses qu’ils ont publié a posteriori avec le fond jaune, puisque c’est la viande des mèmes sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, ce sont des paramètres assez serrés, et seul le 16 Go de RAM dans les paramètres les plus élevés, ils peuvent être un casse-tête pour certains utilisateurs; mais étant réaliste, c’est une nécessité logique pour une proposition de ces caractéristiques.

Si rien ne se passe, Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre sur PC, ainsi que sur PS4, Xbox One et Google Stadia. Le dernier Night City Wire sur le jeu a récemment été diffusé, mettant l’accent sur le rôle du personnage joué par Keanu Reeves. Vous pouvez également voir nos impressions de jouer pendant 4 heures.

En savoir plus: PC et Cyberpunk 2077.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');