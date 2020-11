Nvidia apportera ses technologies de pointe, DLSS et ray tracing, au RPG de CD Projekt.

Par Mario Gómez / Mis à jour 20 novembre 2020, 21: 3652 commentaires

CD Projekt a partagé un message sur fond jaune sur les réseaux sociaux, mais n’ayez crainte: cette fois il s’agit de mettre à jour la configuration système requise de la version PC de Cyberpunk 2077. Heureusement, il semble que presque tout le monde avec un ordinateur dédié pour jouer à des jeux pourra essayer le nouveau RPG des parents de The Witcher 3; mais si vous en avez un particulièrement capable, faites attention: Nvidia a partagé un nouvelle bande-annonce du jeu concentré sur ses technologies les plus abouties du moment, à savoir DLSS et lancer de rayons.

Avec un 3080 ou 3090, vous pouvez lire l’ultra raytracing en 4K «Avec RTX On, Night City se transforme» lit le blog officiel. “Toutes les surfaces possibles sont glorieuses réflexes par lancer de rayons, lisser et définir nuances notablement amélioré; les magasins, les rues et les bâtiments sont éclairés de manière réaliste par une lumière diffuse; et le monde en général est plus immersif et détaillé. “

N’importe qui avec une carte graphique de la série 2000 ou 3000 peut profiter de cette expérience, et à titre d’illustration, un 2060 suffit pour activer RT en qualité moyenne à 1080p. Ceux qui ont un 3080 ou 3090 Ils pourront apporter le meilleur éclairage que le programme offre jusqu’à une résolution de 4K, même si en regardant le tableau des exigences, il n’est pas clair si nous parlons d’un nombre de pixels natif ou adapté avec DLSS (et ni si nous atteindrons 30 ou 60 FPS avec ces composants).

Pour rappel, le blog note également que Cyberpunk 2077 arrivera chez GeForce Now au lancement, ce qui signifie qu’il sera possible de le jouer via le cloud avec une qualité maximale, sur n’importe quel appareil. En début d’année, chez 3DJuegos nous avons partagé nos impressions sur un service qui s’éloigne du «modèle Netflix»: au lieu de proposer un catalogue numérique, il vous propose simplement de jouer ce que vous avez déjà acheté dans des magasins comme Steam dans un autre format.

En savoir plus: Cyberpunk 2077 et CD Projekt.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');