Il en reste très peu pour lui Cyberpunk 2077 Grande Première, l’une des grandes surprises et promesses de cette année qui va révolutionner le monde des jeux vidéo. Mais bien que nous connaissions déjà certains points qui en font quelque chose de totalement unique, la société a récemment voulu aller plus loin. Pour ce faire, ils ont montré leur ambitieux mode photo, qui semble être encore plus large que promis.

Il est temps de poser et de capturer nos moments Cyberpunk 2077 préférés. Il est temps de faire notre personnage brille dans la ville futuriste et ne rien laisser prendre notre caractère. Après tout, nous aurons l’occasion de profiter des filtres et même de varier les éléments cosmétiques pour obtenir l’effet souhaité.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Bien sûr, il en reste encore un peu pour que nous puissions connaître toutes les options qui sont présentes dans le jeu. Une proposition révolutionnaire qui y parvient les joueurs peuvent non seulement profiter de leur histoire, mais ils peuvent également capturer cela à leur guise. Après tout, nous avons devant nous une proposition vraiment intéressante et détaillée.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now 10 décembre. C’est une proposition vraiment intéressante dans laquelle le RPG jouera un rôle important et où les utilisateurs auront la possibilité de développer leur propre histoire et de donner vie à un personnage qu’ils décideront eux-mêmes comment il devrait être.