Le lancement de Cyberpunk 2077 est l’un des plus attendus et celui que la communauté des joueurs suit plus en détail. Et bien que les alarmes se soient déclenchées confirmer les microtransactions en mode multijoueur (pas dans le mode histoire du jeu), le studio est resté calme et a continué à montrer de bonnes nouvelles sur le titre avec l’intention de montrer aux joueurs que Cyberpunk c’est toujours le projet que vous attendez.

Grâce à une nouvelle publication sur les réseaux sociaux de l’étude, l’équipe a cherché à partager des nouvelles sur ce que nous pouvons trouver dans Cyberpunk 2077, en particulier Night City. Cette fois nous savons bonnes nouvelles de Badlands, l’une des zones extérieures de la surprenante Night City et qui pourrait être une nouvelle aventure pour notre personnage.

Comme on a bien pu le voir dans la dernière présentation du jeu, cette zone peut être un défi, surtout pour ceux qui sont emportés par look un peu plus rural. De cette façon, nous avons devant nous une proposition beaucoup plus ambitieuse et une nouvelle aventure que nous pouvons ajouter à notre collection de grandes missions à accomplir dans le titre.

En attendant son lancement, nous confirmons que Cyberpunk 2077 verra enfin le jour le 19 novembre de cette même année sur PC, Xbox One et PlayStation 4, avec un lancement ultérieur sur Xbox Series et PlayStation 5. Une proposition intéressante dans laquelle nos décisions auront un grand poids dans l’histoire, bien que pour le moment avec beaucoup à découvrir.