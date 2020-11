Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 09:14

L’une des sections les plus attendues de Cyberpunk 2077 est le multijoueur. Bien que ce mode ne soit pas disponible lors du lancement du jeu le mois prochain, CD Projekt Red a mentionné que cet ajout interviendrait après 2021.

Lors de la dernière réunion de l’investisseur de CD Projekt Red, Adam Kiciński, président de la société, a mentionné que pour le moment, ils ne sont pas prêts à parler de cette section, bien que ils espèrent avoir plus d’informations au premier trimestre de l’année prochaine.

De même, Kiciński a mentionné que le multijoueur Cyberpunk 2077 est développé par une équipe différente, et Cette section ne sera pas un ajout au jeu, mais une version AAA. De cette façon, il ne serait pas déraisonnable de penser qu’en plus d’être disponible avec une mise à jour pour le titre attendu, nous assisterons à un lancement indépendant, similaire à celui de Red Dead Online, même si pour le moment rien n’est confirmé.

Voici ce que Kiciński en a commenté:

«C’est une production dédiée séparée, une grande production. Nous le considérons comme un produit autonome. De toute évidence, il n’est pas complètement autonome car il vient de l’univers Cyberpunk et est étroitement lié au concept Cyberpunk solo. C’est une autre production indépendante et [un] Une équipe indépendante de personnes y travaille (…) J’ai déjà dit que nous ne nous concentrons pas trop sur les futurs produits, les produits qui seront lancés après Cyberpunk. Veuillez vous joindre à nous au premier trimestre de l’année prochaine lorsque nous prévoyons de partager plus d’informations. Et je pense que le multijoueur Cyberpunk sera possible. “

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version pour PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir. Pour le moment, la date de lancement multijoueur du jeu est inconnue. Sur des questions connexes, la révélation du DLC pour le titre a été retardée. De même, le président de la société a mentionné que les performances de Cyberpunk 2077 dans les versions standard de PS4 et Xbox One sont plutôt bonnes.

Via: VGC

