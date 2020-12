“Nous avons ignoré les signes indiquant la nécessité d’un délai supplémentaire”, déclare Adam Kicinski.

Le lancement de Cyberpunk 2077 n’a pas été à la hauteur des attentes, grâce à une série de bugs et de problèmes généralisés, particulièrement pressants dans les versions console, qui ont conduit CD Projekt RED à présenter des excuses publiques à ses joueurs. Mais pas seulement ça. Le conseil d’administration de la société a également célébré une rencontre avec des investisseurs pour faire face à la situation actuelle entourant le lancement du jeu, en particulier après la publication des actions de CD Projekt.

Au début de la réunion, avant de recevoir les premières questions des investisseurs, le président-directeur général Adam Kicinski reconnaît sa responsabilité de la direction de l’entreprise dans cette situation, en se concentrant trop sur les versions PC et ignorer la situation du jeu sur PS4 et Xbox One en cours de développement, à paraître avant la fin de l’année:

Nous avons ignoré les signes indiquant la nécessité d’un délai supplémentaire Adam Kicinski“Après 3 retards, au conseil d’administration nous étions trop concentré sur la publication le jeu. Nous avons sous-estimé la taille et la complexité des problèmes, ignorant les signes indiquant le besoin de plus de temps pour affiner le jeu dans le versions de console de base de la génération plus âgée », dit Kicinski.« C’était la mauvaise approche et opposé à notre philosophie du travail. Aussi, pendant la campagne [de marketing], nous montrons le jeu principalement sur PC. “

Dans ce, l’un des investisseurs CD Projekt pose les questions suivantes à l’entreprise. Premièrement, si l’entreprise avait vraiment sous-estimé les performances du jeu sur consoles, ou si elle n’envisageait tout simplement pas de le retarder jusqu’en 2021. Et deuxièmement, si le processus de certification Sony et Microsoft il avait également échoué à identifier les problèmes dans le jeu, ou s’ils les avaient trouvés, mais avait approuvé le jeu sur la promesse de les résoudre avec son premier patch. Plusieurs sujets auxquels le responsable du développement des affaires a répondu, Michal Nowakowski.

Les fabricants étaient convaincus que nous trouverions les choses avant la première – Michal NowakowskiA la première question, l’exécutif répond que “c’est parce que nous nous sommes davantage concentrés sur les performances du PC et plus récent que la génération actuelle. Nous n’avons certainement pas passé assez de temps à le revoir, “niant que la décision de publier le jeu ait déjà été influencée par la pression autour des retards. Dès le second, Nowakowski répond que” au sujet de certification, c’est définitivement notre truc. Je ne peux que supposer qu’ils nous ont fait confiance pour comprendre les choses avant la première, et que évidemment ce n’est pas arrivé exactement comme nous l’avions prévu. “

En janvier et février, vous verrez des améliorations majeures Michael NowakowskiParallèlement à ses deux questions, cet investisseur a posé une troisième question: avez-vous confiance que les consoles de la génération passée sont capable de proposer une version acceptable du jeu? À cela, Nowakowski répond: «Nous prévoyons de donner une bien meilleure forme au jeu qu’il ne l’est actuellement, et cela se produira en grande partie en décembre. Quand janvier et février arrivent vous verrez des améliorations majeures, ce que nous avons déjà confirmé […] Ce sera un bon jeu jouable et stable, sans problèmes ni plantages. Telle est l’intention ».

Bien sûr, l’exécutif souligne que les joueurs PS4 et Xbox One ne doivent pas s’attendre à des améliorations graphiques correspondant aux versions PC ou de nouvelle génération. Nous verrons si le studio tient parole, avec des améliorations substantielles à venir dans Cyberpunk 2077 dans les mois à venir. Nous vous rappelons que cette aventure a été le deuxième meilleur lancement de l’année au Royaume-Uni, et qu’elle avait dépassé les 8 millions de réservations avant la première, la plupart sur PC. Dans tous les cas, nous vous invitons à revoir notre analyse de Cyberpunk 2077 sur PC pour en savoir plus sur cette aventure.

