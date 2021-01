Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que Cyberpunk 2077 ait eu une bonne performance dans les ventes qui a permis la reprise immédiate de l’investissement, il est également nécessaire de souligner que les problèmes et les terribles débuts qu’il a connus sur les consoles l’ont empêché de se transcender sur le marché, ce qui était attendu. après des années de battage médiatique et une campagne commerciale comme peu d’autres. Le début de partie moyen de CD Projekt RED a été confirmé par les graphiques de ventes mondiaux et cette fois, c’était au tour des États-Unis.

Cyberpunk 2077 est tombé aux mains de Call of Duty: Black Ops Cold War

Aujourd’hui, Mat Piscatella, analyste chez NPD Group, a révélé la liste des jeux les plus vendus de décembre 2020, Top 10 attendu car ce mois-là le lancement de Cyberpunk 2077 a eu lieu.Bien qu’avant ses débuts, on pensait que le nouveau jeu CD Projekt RED allait entrer immédiatement dans l’histoire, la réalité est qu’elle ne lui a pas permis, bien que ses bonnes ventes initiales, dont beaucoup via des préventes, lui aient permis de se placer en seconde position.

D’un autre côté, comme cela s’est produit pendant des années, la tranche annuelle de Call of Duty a fait de même et sa sortie 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War, a été placée en première position, confirmant sa grande étape en tant que Le jeu le plus vendu de décembre aux États-Unis.

Les jeux les plus vendus de décembre 2020 aux États-Unis

Call of Duty: Black Ops Cold War Cyberpunk 2077 Assassin’s Creed Valhalla Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe NBA 2K21 Immortals: Fenyx Rising Super Mario 3D All Stars

Call of Duty: Black Ops Cold War était le jeu le plus vendu de 2020 aux États-Unis

D’autre part, Piscatella a également révélé les jeux les plus vendus de 2020 et comme prévu, les premières positions sont entre les mains de Call of Duty avec les livraisons de 2020 et 2019. De son côté, Animal Crossing: New Horizons a été placé dans le troisième position, confirmant la grande année qu’il a eue et au cas où vous vous demanderiez ce qui est arrivé aux exclusivités PlayStation 4, car The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima se situaient respectivement aux positions 6 et 7.

Les jeux les plus vendus de 2020 aux États-Unis

Call of Duty: Black Ops Guerre froide Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons Madden NFL 21 Assassin’s Creed Valhalla The Last of Us: Part II Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D All Stars Final Fantasy VII Remake

