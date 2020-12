Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 12h27

Cyberpunk 2077 a finalement fait ses débuts hier pour PS4, Xbox One et PC. Malheureusement, la version sur les consoles d’ancienne génération ne fonctionne pas très bien pour dire le moins, et une analyse récente de Digital Foundry confirme qu’elle n’atteint même pas la résolution 1080p et, à de nombreuses reprises, elle tombe en dessous de 15 images par seconde.

Le jeu tourne nativement à 900p sur PS4 et Xbox One, cependant, la plupart du temps, la résolution tombe à 720p. De même, le taux de FPS ce n’est pas non plus très stable. Bien que la grande majorité des fois, il reste constant à 30 images par seconde, lorsqu’il y a des séquences bourrées d’action ou avec de nombreux personnages à l’écran, le titre tombe en dessous de 15 images par seconde.

Dans le cas de PS4 Pro et Xbox One X, la résolution est généralement maintenue à 1188p, mais quand on en demande trop aux deux consoles, on voit qu’elle tombe à 972p. Quant au FPS, il reste généralement à 20 lors de l’exploration de la ville, mais en combat il tombe à 15. De même, toutes les consoles, à l’exception de la Série PS5 et X / S, ils ont des problèmes pour charger les textures.

La source: Fonderie numérique

