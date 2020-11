CD Projekt travaille avec AMD pour inclure la compatibilité future.

Il semble que cette fois soit la bonne: la suivante 10 décembre, Cyberpunk 2077, l’un des jeux vidéo les plus attendus, sortira. Il le fera pour les consoles et aussi pour les PC. Cette semaine même, en fait, CD Projekt mis à jour quelles sont les exigences minimales et recommandées pour jouer en compatible, et également ajouté ce dont nous avons besoin si nous voulons déplacer le jeu avec tracé laser.

Tu sais déjà que ça technique d’éclairage est maintenant très à la mode et la réalité est que le jeu a l’air très bien avec elle, comme Nvidia nous l’a appris dans une vidéo publiée cette semaine. Mais, il y a de mauvaises nouvelles pour les joueurs qui ont cartes graphiques amd: l’étude polonaise a confirmé que le jeu n’aura pas de lancer de rayons dans les graphiques AMD sur votre lancement.

Malgré cela absence tôt dans la vie du jeu, la mauvaise nouvelle est relatifcomme l’un des employés du studio a confirmé que CD Projekt est travailler avec AMD de sorte que la la compatibilité est totale et le lancer de rayons peut également être apprécié et utilisé par les utilisateurs de la marque. Pour le moment, nous n’avons aucune idée quand cette fonctionnalité pourrait arriver, mais nous serons attentifs.

Cette semaine, nous avons eu le dernier Fil de la ville de nuit, la série vidéo dans laquelle CD Projekt nous parle du titre. Ce dernier s’est concentré sur Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves, et nous avons vu le jeu en action avec le doublage espagnol.

