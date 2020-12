Le doubleur a déclaré qu’il était “un peu triste” de ne pas apparaître dans le nouveau CD Projekt.

Ce n’est pas une blague, ni une illusion, c’est le réalité Et parfois c’est merveilleux: dans cinq jours seulement, Cyberpunk 2077 sortira. le 10 décembre on peut profiter de l’un des titres les plus attendus de ces dernières années. Le nouveau RPG de CD Projekt C’est le premier grand titre des Polonais après The Witcher 3 et nous savons qu’il y aura des clins d’œil à la saga, bien que maintenant nous en ayons confirmé un absence.

J’ai plaisanté avec [CD Projekt] À propos de m’inclure dans le jeu en tant qu’œuf de Pâques, en tant que serveur Doug CockleLe doubleur qui exprime Geralt de Rivia dans les jeux, Doug cockle, a mené un entretien avec Eurogamer, qui nous a laissé des déclarations intéressantes. Cockle a signalé qu’il ne serait pas dans le jeu: “Malheureusement, Je n’ai pas eu aucun rapport avec Cyberpunk 2077 jusqu’à présent. Cela a été mentionné il y a longtemps, mais [CD Projekt] ne s’est pas du tout approché. En réalité je suis un peu triste! “.

Le plus drôle, c’est qu’après ces mots, Cockle a laissé entendre que ça pourrait changer: “Ah bon, peut-être à l’avenir… “Bien sûr, si l’acteur devait intervenir dans la production, il serait intéressant de voir comment ils introduisent les Polonais leur voix, car les fans voudront également que The Witcher soit traité avec respect. La collaboration, oui, Il a été parlé à un moment donné, selon le cintreur.

“J’ai plaisanté avec [CD Projekt] de m’inclure dans le jeu en tant que Œuf de Pâques. J’ai dit en plaisantant: “ Vous devez me mettre comme serveur, celui avec lequel le joueur doit interagir pendant au moins une mission. Un serveur nommé Gerry qui a des aides, Trisha ou Jenny ou quelque chose comme ça “, a déclaré Cockle, qui a exprimé Geralt de Rivia dans tous les jeux et les extensions de la saga.

Comme nous l’avons dit, Cyberpunk 2077 sortira enfin le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et sera jouable sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S grâce au rétrocompatibilité. CD Projekt, qui s’attend à ce que le jeu se vende plus numériquement, a annoncé cette semaine que Cyberpunk 2077 proposera un mode photo spectaculaire.

