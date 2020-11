La crainte que la société polonaise annonce à nouveau un retard est un fait et c’est que de nombreux joueurs gardent un œil sur les nouvelles possibles qui prétendent que Cyberpunk 2077 est retardé. Heureusement, c’est l’étude elle-même qui a veillé à ce que cela ne se reproduise plus et ils confirment que Ce sera le 10 décembre quand on peut enfin voir l’ambitieux projet en cours. Mais, Qu’en est-il de son multijoueur?

C’est l’une des propositions qui laisse le plus d’inconnus parmi les joueurs et c’est que, pour le moment, il semble que ça va continuer comme ça. Au moins ils l’ont indiqué dans le dernier examen budgétaire de la société, où ils ont annoncé une mise à jour stratégique prévue pour le trimestre 2021 et où il pourrait devenir possible d’inclure des informations sur le multijoueur attendu.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Bien sûr, les plans d’affichage ou non des informations peuvent changer aussi simplement que si des problèmes de développement surviennent, bien que nous serons en attente des changements possibles cela peut arriver. Pendant ce temps, il y a des doutes sur ce que les deux projets peuvent avoir en commun, bien que la seule chose que l’étude ait mentionnée est qu’il s’agit de deux projets indépendants issus de groupes de développeurs différents.

Bien sûr, nous vous rappelons que nous sommes très proches de voir la grande première de Cyberpunk 2077, un titre qui sortira enfin le 10 décembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, GeForce Now et Stadia. C’est une proposition surprenante et pleine de bonnes nouvelles, nous allons donc regarder ce que vous pouvez obtenir avec votre action.