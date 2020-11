Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cela semble être une loi de la vie que lorsque quelque chose devient immensément populaire, à un moment donné, il aura une parodie porno. Pour cette raison, beaucoup au sein de CD Project RED doivent être heureux d’apprendre qu’il existe déjà une parodie adulte de Cyberpunk 2077, leur RPG tant attendu.

L’existence de cette vidéo a été rendue publique grâce à Rafal Jaki, en charge du développement commercial au sein de CD Projekt RED. Grâce à son compte Twitter, il a partagé une image montrant Cyberpunk 2077 XXX Parody, une bande qui, comme vous pouvez le deviner d’après son nom, est la parodie pornographique du RPG.

Bien que nous ne serions pas surpris qu’un membre de CD Projekt RED puisse trouver cela quelque peu désagréable, la réalité est que Jaki ne le voit pas de cette façon. En fait, il a clairement indiqué sur Twitter qu’il y voyait un élément positif, car l’imitation est le meilleur moyen de flatter quelqu’un.

Je suppose que l’imitation est la plus haute forme d’éloge? pic.twitter.com/h1S8gnsaxe – Rafal Jaki (@GwentBro) 27 novembre 2020

Il est certainement étrange que Cyberpunk 2077 ait déjà une parodie dans le cinéma pour adultes. Après tout, le jeu n’est même pas sorti, donc ses créateurs n’étaient pas en mesure d’en savoir beaucoup sur le jeu avant eux.

Ainsi, il semble que la seule chose qu’ils parodient vraiment est l’esthétique RPG de CD Projekt RED. Il est clair qu’ils voulaient simplement utiliser son nom pour créer un produit populaire dont il serait question de parler. Étant donné que nous écrivons à ce sujet, votre stratégie a fonctionné.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive à CD Projekt RED

Maintenant, que Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de l’étude polonaise, cela ne veut pas dire que c’est son seul produit populaire. En fait, d’autres sorties de la société ont déjà reçu le traitement du film pour adultes.

Le fait est, comme Jaki l’a mentionné sur Twitter, The Witcher 2: Assassin of Kings a également eu une parodie porno. Son nom était The Bitcher: The Dildo of Destiny a deux extrémités. Sans aucun doute, un nom bien plus créatif que cette parodie de Cyberpunk 2077.

Quoi qu’il en soit, la seule chose que ces parodies prouvent, c’est que les RPG de CD Projekt RED ont déjà une place dans la culture populaire. Il reste à voir comment cela se traduit par des ventes pour le studio polonais, mais les premiers rapports indiquent de bonnes nouvelles.

Et vous, avez-vous imaginé qu’ils feraient une parodie de ce style de Cyberpunk 2077? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

