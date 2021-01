Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts comme un succès commercial malgré diverses critiques et divers problèmes. C’est à cause de ce dernier que les semaines qui ont suivi son lancement se sont avérées difficiles. Maintenant, le RPG attire l’attention sur quelque chose que peu de gens attendaient et c’est que certains magasins le proposent déjà à moitié prix.

Obtenez Cyberpunk 2077 sur Amazon Mexique:

En tant que compte DualShockers, au cours des dernières heures, les grandes chaînes de magasins aux États-Unis telles que Best Buy et Amazon ont commencé à proposer Cyberpunk 2077 en échange de 29,99 USD. Étant donné que le RPG a fait ses débuts en tant que première à 59,99 $ US, il s’agit d’une offre de 50% de réduction.

Cyberpunk 2077 coûte 29,99 $ sur Amazon

PS4 https://t.co/n02XdZqrWM

XBO https://t.co/oyIUgiOFvh

PC (39,99 $, code GOG dans un étui) https://t.co/U5FZ7Xrx6c Best Buy DOTD (comprend le boîtier du steelbook) https://t.co/gGZ7AaLvxY pic.twitter.com/ZPSBJbLm2Q – Wario64 (@ Wario64) 18 janvier 2021

Il convient de mentionner qu’au moment de la rédaction de cette note, la réduction Cyberpunk 2077 n’est pas disponible au Mexique. De cette façon, si vous souhaitez acheter le RPG, vous devrez dépenser au moins 1257 $ MXN, car c’est ce que coûte sa version pour Xbox One sur Amazon Mexico.

N’oubliez pas de garder un œil sur notre Discord et nos réseaux sociaux, car ici nous vous informerons d’une réduction intéressante pour ce RPG.

La raison de la réduction est inconnue

En voyant cette réduction substantielle, vous pourriez penser que c’est la faute des scandales Cyberpunk 2077 et de sa sortie de buggy. Bien que nous ne puissions pas exclure que cela ait eu une certaine influence, nous vous recommandons d’éviter de sauter aux conclusions.

Ce qui se passe, c’est que, malgré les critiques, c’est un fait que Cyberpunk 2077 s’est avéré être un best-seller. Gardez également à l’esprit qu’il est de plus en plus courant que les jeux AAA soient mis en vente peu de temps après leur sortie. Nous l’avons récemment vu avec des titres comme Watch Dogs: Legion et Assassin’s Creed: Valhalla.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette réduction? Avez-vous imaginé que Cyberpunk 2077 bénéficierait d’une réduction si tôt? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG en cliquant ici.