CD Projekt RED a sorti la bande-annonce définitive de l’un des jeux les plus attendus, après 8 ans de développement.

Les néons s’allument déjà annonçant l’arrivée de Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années. CD Projekt RED, également responsable de la saga The Witcher, ont publié la bande-annonce de lancement de l’aventure futuriste tant attendue, dans une séquence qui nous permet d’en savoir plus sur V, le personnage que nous contrôlerons, et tout ce qui nous apportera Ville de nuit.

La vidéo montre des séquences inédites du jeu, qui nous donnent des détails sur le personnage principal, qui est reconstruit après sa mort, et parmi lesquels on peut choisir divers paramètres dans l’éditeur, y compris leur sexe. En outre, dans la bande-annonce, nous rencontrons également plusieurs personnages cela, de ce qu’ils nous donnent à l’intuition, sera important dans le développement de l’intrigue. Et ils nous invitent même à tout faire brûler.

Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre sur PS4, Xbox One, Stadia et PCUn autre indice que nous entendons est qu’ils disent V qui pense avoir trompé la mort, quand la réalité est la mort qui se moque. Deux minutes qui montrent également des séquences avec le protagoniste se déplaçant dans la ville dans divers véhicules et même en plongée. Les décisions et les actions que nous avons tout au long du jeu influenceront le développement d’un RPG moderne, mais cela apporte aussi certaines touches classiques du genre.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse de Cyberpunk 2077, dans laquelle nous décomposons tous les aspects du jeu. Un titre qui arrivera, selon CD Projekt RED, avec moins de bugs que dans les versions à analyser.

En savoir plus: Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red.

