Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/12/2020 11:25 am

Il semble que Cyberpunk 2077 Oui, cela nous arrivera le 10 décembre. Comme c’est la coutume avec les grandes versions de ce type, un événement spécial sera organisé pour célébrer que le jeu sera enfin disponible. Bien que ces célébrations aient normalement lieu en personne, en raison de la situation cette année, tous les intéressés pourront assister à une soirée virtuelle qui aura lieu sur Twitter.

La #CyberNight aura lieu le 9 décembre à 17h00 (heure de Mexico). La soirée de lancement comprendra une session de questions / réponses en direct avec les développeurs de Cyberpunk 2077 Miles Tost et Patrick Mills, animée par le créateur de contenu et streamer, Parris. L’annonce fait également allusion à quelque chose de surprenant pour les personnes qui rejoignent, même si on ne sait pas de quoi il s’agit.

Peu importe si vous tweetez depuis le premier jour ou si vous venez tout juste de nous rejoindre – nous sommes reconnaissants pour notre communauté ici.

C’est pourquoi nous nous sommes associés à @TwitterGaming pour quelque chose de spécial #CyberNight

9 décembre 15h PT | Minuit CETpic.twitter.com/Ir73fTCI9W – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 3 décembre 2020

La seule chose dont vous avez besoin pour entrer dans cette fête virtuelle est un compte Twitter, et c’est tout. Cyberpunk 2077 arrivera sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre avec une version PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir. Dans des sujets connexes, le jeu aura un mode photo impressionnant. De la même manière, le titre a déjà sa parodie pour les adultes.

Via: Cyberpunk 2077

Nintendo continue de balayer le marché japonais, ceci malgré la nouvelle génération

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.