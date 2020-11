L’un des jeux les plus attendus par les fans est Cyberpunk 2077. Le travail du studio polonais est une surprise constante pour les joueurs car il se limite non seulement à nous présenter toutes sortes de propositions avec l’histoire, mais cherche également à ce que l’expérience de chaque joueur être personnel et, surtout, que ce soit un jeu qui puisse connecter le monde même sans lancer le mode multijoueur.

Pour cette dernière option, les streamers sont présentés, qui partagent leurs jeux et n’hésitent pas à montrer leur belle expérience avec le jeu. Mais toujours il y a un petit problème et est-ce que de nombreux streamers voient leur live avec des problèmes dus à la musique. Heureusement, CD Projekt RED est conscient de ce problème et, afin d’éviter ce moment de tension, ajoutera une fonctionnalité idéale pour les streamers dans le jeu.

Dans le titre, les streamers trouveront l’option de ne pouvoir désactiver que la musique protégée par le droit d’auteur qui peut leur poser des problèmes. De cette façon, le problème sera évité après Twitch confirme qu’il pourra interdire les streamers pour l’utilisation de musique protégée par le droit d’auteur. Et c’est que, pour CD Projekt RED, c’est vraiment bien que les streamers diffusent leur jeu sans problème.

Cette option peut être activée et désactivée à tout moment. De telle manière que le streamer, lorsqu’il décide de jouer sans public pour regarder ses jeux ou sans avoir l’intention de les télécharger plus tard, pourra profiter de l’incroyable bande-son du jeu. Tout cela dans Cyberpunk 2077, un titre qui sera disponible le 10 décembre de cette année en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now.