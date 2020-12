Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, nous vous disions que Cyberpunk 2077 a reçu une nouvelle mise à jour dans sa version pour consoles. Si vous jouez sur PC, vous ne devriez pas penser que CD Projekt RED a déjà abandonné le jeu sur cette plateforme. En fait, une nouvelle mise à jour est maintenant disponible qui corrige plusieurs bogues.

À travers une publication sur le site officiel de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a annoncé que le Hotfix 1.05 est désormais disponible sur la version PC de son RPG. Nous vous rappelons qu’il s’agit de la même mise à jour arrivée il y a quelques jours sur consoles.

Mais quelles sont les nouvelles? Selon les notes de patch, il s’agit d’une mise à jour visant à améliorer le jeu de plusieurs manières. La plupart des ajustements qu’ils apportent servent à éviter les bugs qui vous empêchaient de progresser dans les missions. Par exemple, Jackie ne disparaîtra plus dans The Pickup ou The Heist; tandis que Takamura vous appellera dans Play it Safe.

Plus que corriger quelques bugs

D’autre part, la mise à jour améliore également les temps de réaction des PNJ afin qu’ils se couvrent de manière appropriée. Correction du nombre de tirs nécessaires pour éliminer les civils à distance.

Ça te parait peu? Ensuite, nous vous disons que CD Projekt RED a également corrigé certains problèmes visuels dans le jeu. Par exemple, des ajustements HDR ont été faits pour le rendre plus chaud. Il a également corrigé un bogue qui faisait apparaître l’image de Delamain à chaque appel.

Enfin, il a été garanti que le Hotfix 1.05 pour Cyberpunk 2077 améliore également ses performances et sa stabilité. Vous devez donc vous attendre à moins d’erreurs qui entraîneront la fermeture du titre.

Vous pouvez lire ici toutes les notes de mise à jour les plus récentes pour Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur des consoles de nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité, mais l’amélioration de ce matériel arrivera jusqu’en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.