CD Projekt promet une amélioration substantielle avec la mise à jour, même sur consoles: “ce sera un jeu différent”.

Cyberpunk 2077 est presque là, et à deux jours de sa première, nous avons enfin connu les premières critiques du titre. En réalité, dans les jeux 3D Vous pouvez lire notre analyse de Cyberpunk 2077 dès maintenant. Et l’un des sujets les plus commentés dans les critiques des médias est la performance du jeu, ainsi que le nombre de bugs présent en elle. Il est important de mentionner que tous les avis correspondent à la version PC du jeu, et sans avoir ce patch Jour 1 ce qui a causé son dernier retard.

Via Twitter, le responsable des relations publiques Fabian Mario Döhla garantit que bon nombre des bogues signalés dans l’analyse du jeu ont déjà été résolus, et qu’il y a encore quelques bugs qui seront également résolus avec le patch Day 1 du jeu. En cela, il déclare que le patch signifiera une grande amélioration en termes de stabilité, même si “cela n’aidera pas non plus si vous essayez d’exécuter la version PC avec des paramètres plus élevés que ce que votre PC peut gérer”, comme il est évident.

C’est un jeu différent avec la mise à jour sur consoles, oui Fabian Mario DöhlaCela en termes de versions PC, bien sûr. Cependant, il reste la question de statut du jeu sur les consoles. Les analyses ont été limitées à la version PC, et au vu des erreurs constatées dans les ordinateurs, il y a ceux qui craignent pour l’état qui présente Cyberpunk 2077 sorti en eux. En fait, un utilisateur demande à Döhla si le patch Day 1 apportera un grand changement pour les versions de console, ce à quoi le membre du CDPR répond.

“C’est un jeu différent avec la mise à jour sur consoles, oui. “Bien sûr, il est difficile d’évaluer ce qui est différent, car aucun média n’a pu tester les versions console du jeu, mais il semble que l’entreprise soit convaincue que le patch Day 1 représente une amélioration substantielle pour l’expérience offerte. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera compatible avec GeForce Now hors de la boîte, et que le mode photo complet du jeu a récemment été montré en vidéo, afin que vous puissiez vous préparer jusqu’à sa sortie.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, Patch, PS4, Xbox One, PC et Bugs.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');