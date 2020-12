CD Projekt RED ajoute également des améliorations de stabilité et de gestion de la mémoire à la PS4 et à la Xbox One.

Il y a quelques jours à peine, nous vous avons signalé une erreur Cyberpunk 2077 qui menaçait jeux PC corrompus s’ils dépassent 8 Mo, ce qui incite GOG (CD Projekt) à demander aux joueurs de libérer leur espace d’inventaire pour éviter le crash. Eh bien, vous pouvez revenir à vos habitudes de jeu de rôle de collectionner tout ce qui brille autour de vous, depuis le nouveau Correctif 1.06 de Cyberpunk 2077 fournit une solution à ce problème spécifique avec les ordinateurs et introduit divers correctifs et améliorations dans les versions de PS4, Xbox One et PC.

Sorti hier soir, le patch 1.06 de Cyberpunk 2077 est maintenant disponible, avec une taille de téléchargement qui environ 16,87 Go sur la version PS4, comme nous l’avons vu dans 3DJuegos. Et, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, son changement le plus important est que CD Projekt RED a supprimé la limite de taille des sauvegardes PC, qui étaient auparavant limitées à 8 Mo.

Le patch introduit des améliorations de stabilité et de mémoire sur les consolesBien sûr, les fichiers déjà corrompus seront irrécupérables, souligne l’étude. Parallèlement à cela, les notes de mise à jour mentionnent améliorations de la stabilité et gestion de la mémoire dans les versions de consoles, ce qui devrait “entraîner moins de plantages”, indiquent-ils sans entrer dans les détails. Ils parlent également de la correction d’un bug très spécifique lors de la mission “Second Conflict”, qui faisait que les joueurs n’apparaissaient pas comme un PNJ nécessaire à leur progression. Comme d’habitude, votre console vous avertira à propos de cette mise à jour avant de démarrer le jeu.

Suite à un lancement controversé qui a incité les actionnaires à étudier un éventuel procès contre le conseil d’administration de CD Projekt, la société a annoncé la Chiffres de vente du jeu beaucoup plus tôt que d’habitude: Cyberpunk 2077 a déjà vendu 13 millions de jeux moins les retours. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’aventure, voici notre analyse de Cyberpunk 2077 sur PC, et l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

