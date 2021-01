Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts il y a plus d’un mois et était criblé de bugs et d’autres types d’erreurs. CD Projekt RED sait qu’il doit réparer ce jeu et c’est pourquoi aujourd’hui il a publié une mise à jour majeure qui améliore le jeu.

Sur leur blog, CD Projekt RED a partagé les détails de la mise à jour 1.1 pour Cyberpunk 2077. Il s’agit d’un correctif principalement axé sur la stabilité, il corrige donc les problèmes de mémoire et élimine certains plantages.

D’autre part, la mise à jour élimine également plusieurs bugs et erreurs qui ont affecté les joueurs, notamment avec certaines missions. Ainsi, vous n’avez plus à vous soucier des bugs comme celui qui vous a fait manquer les appels essentiels de certains personnages.

Certaines des missions buggy qui ont été corrigées avec Epistrophy; Pyramid Song; Poème des atomes; Dans la rue; Le pick up; Bizarrerie de l’espace et amour automatique

Veuillez noter que le patch 1.1 de Cyberpunk 2077 est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et STADIA. La taille du téléchargement varie en fonction de la plate-forme sur laquelle vous jouez.

Vous pouvez découvrir toutes les actualités du patch 1.1 pour Cyberpunk 2077 en cliquant ici.

Le CDPR reste déterminé à améliorer Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts avec beaucoup de problèmes et ceux-ci ne seront pas résolus du jour au lendemain. Vous devriez donc vous attendre à ce que d’autres correctifs arrivent dans les semaines et les mois à venir.

En fait, CD Projekt RED a signalé qu’ils continuaient à écouter leur communauté pour améliorer le jeu en fonction de leurs commentaires. Donc, si vous rencontrez un bogue dans Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à le signaler.

Et vous, attendiez-vous ce patch? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG si vous cliquez ici.